Игорь Лобанов: «В ходе голосования жители Прикамья дают ответы на стратегические вопросы»

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В голосовании по выборам губернатора Пермского края принял участие председатель Пермского краевого отделения Союза журналистов России, член регионального штаба ОНФ Игорь Лобанов.

- В нынешнем году пермякам довелось дважды выражать свою волю, - отметил Игорь Лобанов. - В июле мы вместе со всей страной голосовали по поправкам в Конституцию, в сентябре мы выбираем губернатора. В обоих случаях граждане дали ответы на стратегические вопросы: как будет жить Россия и Пермский край на многие годы вперёд.

Оба голосования прошли в непривычном формате, обусловленном защитой избирателей от коронавируса. Насколько я могу судить по своему опыту, все необходимые противоэпидемические требования соблюдаются очень жестко. Созданы максимальные возможности для того, чтобы проголосовать люди могли любым удобным для себя способом.