В Избиркоме Пермского края рассказали, сколько жителей пришли в первый день голосования на выборы губернатора

Всего 11 сентября в Пермском крае, согласно данным ГАС «Выборы» проголосовало 257585 избирателей. Фото: Василий Вахрин

По сообщению Избирательной комиссии Пермского края, в первый день голосования по выборам губернатора региона, в нем приняли участие 13% жителей.

Всего по состоянию на 20.00 11 сентября в Пермском крае, согласно данным ГАС «Выборы» проголосовало 257585 избирателей.

По информации Общественной палаты Пермского края, голосование проходит без серьезных нарушений. Жалоб в Избирательную комиссию Пермского края по выборам губернатора Пермского края не поступало.