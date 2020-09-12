«Хмурое небо, дожди и прохлада». Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае

Похоже осень в Прикамье вступила в свои права. Фото: Василий Вахрин

Порадовать теплом и солнцем погода пермяков не спешит. Дождливо и прохладно в Пермском крае будет всю ближайшую неделю. Такой прогноз дают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Субботний день, 12 сентября, будет дождливым, но зона и интенсивность осадков будут меньше. В ближайшую ночь температура воздуха 5–10°С, в Перми около 9°С. Днем 12 сентября 11–16°С, в Перми около 13°С.

Воскресный день, 13 сентября, порадует малооблачной без существенных осадков погодой. Однако ночью заметно похолодает, столбик термометра опустится до 2–7°С, в Перми до 4°С, днем воздух прогреется до 13–18°С, в Перми до 16,5°С.

С понедельника жителей Пермского края вновь ждет хмурое небо, дожди и прохладная погода с температурой воздуха ночью 4–9°С, днем – 9–14°С. По предварительному прогнозу дождливо будет до субботы, 19 сентября, температурный фон в пределах климатической нормы.