В Пермском крае за сутки выявили 59 новых случаев коронавируса

С начала пандемии выявили 8570 заболевших. Фото: Александр ГЛУЗ

В Пермском крае за сутки выявили еще 59 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Роспотребнадзор региона. С начала пандемии выявили 8570 заболевших.

44 человека проходят лечение в больницах, 15 – амбулаторно на дому под наблюдением врачеи . Ежесуточныи прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 11 сентября – 1,01). Из 59 новых инфицированных – 17 мужчин, 41 женщина, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 7 человек, 34 человека в возрасте 45-65, 17 человек старше 65 лет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми последние новости на 12 сентября 2020: COVID-19 обнаружили у 91-летнего пермяка

Тем временем горожанам разрешили посещать фудкорты (подробнее...)