«Научись доверять и управлять!» Лидер прикамских студентов призвала молодежь проявить гражданскую ответственность

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В голосовании на выборах губернатора Пермского края приняла участие заместитель председателя Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Анастасия Добренко.

- Необходимо прийти проголосовать, в первую очередь, потому, что мы все живем в Пермском крае, - отметила Анастасия Добренко. - Как бы это пафосно ни звучало, но молодежь - это те люди, которые через 5-10 лет будут здесь хозяевами. И жизнь в Пермском крае будут зависеть от их инициатив, от их действий, поступков и, соответственно, их выбора. Поэтому для того, чтобы стать достойными управленцами, хозяевами родной земли, наверное, сегодня нужно сделать первый шаг - прийти и проголосовать. Это значит, - сознательно доверить управление нашим краем тому человеку, которого вы считаете достойным и способным справиться с задачей развития региона. Поэтому - научись доверять, научись управлять. Будь хозяином своей земли!