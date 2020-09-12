В Пермском крае дорожный знак поставили посредине дороги

Знак "кирпич" установили прямо на дороге. Фото: https://vk.com/tip_brz

В Березниках только ленивый не бросил в адрес дорожных служб «ласковое» слово, после того, как они установили ровно посредине дороги знак, запрещающий въезд на территорию торгового центра. Фотографию разместила администрация магазина в социальной сети, предупреждая покупателей об опасности, подстерегающей их на одном из выездов с территории торгового центра: «Уважаемые автолюбители, будьте осторожны при спуске к «Оранж Моллу» с улицы Пятилетки».

Мы отправили запрос в местную администрацию города, с вопросом, почему знак установлен посредине дороги, но оперативного ответа не получили.

Из комментариев жителей Березников стало ясно, что это заезд к торговому центру, а выезд по этой дороге запрещен, однако, почему знак не установили по ГОСТу, возле обочины - ответа пока нет.

Автомобилисты продолжают ездить по этой дороге. Фото: https://vk.com/tip_brz

Березниковцы в комментариях негодуют:

«А чистить как дорогу будут? Поставьте знак по ГОСТ с боку на выезде если уж хотите закрыть выезд на Пятилетки», - задается вопросом Денис.

«Ночью не видно будет и кто-то шлепнется в него», - пишет Вася.

«А другого решения не было? Блок поставить…», - спрашивает Руслан.