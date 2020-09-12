Жители Перми продолжают приходить на избирательные участки для голосования по выборам губернатора

Пермяки на избирательных участках по выборам губернатора края. Фото: Василий Вахрин

Сегодня с утра, в субботу, 12 сентября, на пермских избирательных участках не так многолюдно, как вчера, в первый из трех дней выборов. «В пятницу у нас проголосовали 200 избирателей на участках и 20 человек на дому», - говорят в избирательной комиссии, которая работает во Дворце культуры имени Солдатова.

Для пермяков здесь подготовили концертную программу - в воскресенье на улице будут выступать артисты творческих коллективов ДК, включая знаменитый джазовый коллектив. Тем не менее и сегодня сюда приходят избиратели уже с самого утра.

- Я скоро поеду на дачу, а перед поездкой пошла проголосовать, - говорит пенсионерка Ирина Петровна. - Мне хочется, чтобы наш край становился лучше, чтобы в городе было побольше порядка и чистоты, а также больше спортплощадок для наших внуков.