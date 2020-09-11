В Перми собираются пустить трамвай до аэропорта

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Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин предложил проработать варианты развития трамвайного движения из центра города в сторону аэропорта и в противоположном направлении – в Мотовилихинский район. Речь об этом шла на встрече с руководством предприятия «Синара – транспортные машины» (СТМ).

- У нас есть планы по соединению микрорайонов. Запуск современных трамваев в решении этой задачи – одно из приоритетных направлений, -рассказал Дмитрий Махонин.

Компания СТМ презентовала проект строительства двух новых трамвайных линий: от пермского аэропорта до улицы Промышленной и от улицы Горького в микрорайон Ива. По проекту, трамвайная линия до аэропорта протянется по Шоссе Космонавтов, ее длина более 10 километров. Трамвайная ветка из центра Перми на Иву в два раза короче, ее маршрут пролегает через Среднюю дамбу и микрорайон Садовый.

Реализовать проекты предлагается в формате государственно-частного партнерства.