В Перми откроется бесплатная выставка о жизни театров в годы Великой Отечественной войны

На выставке представлены документы и фотографии о жизни учреждений культуры в военное время.

15 сентября в Историческом парке «Россия – моя история» (ул. Монастырская, 2) откроется выставка «Молотов. На передовой культурного фронта» (0+), приуроченная к 75-летию Победы.

В годы войны в Молотове (как тогда называлась Пермь) появились новые театры и клубы. В город эвакуировали крупнейшие культурные учреждения из Москвы и Ленинграда: театр имени Кирова, Ленинградское хореографическое училище... Эвакуированные артисты выступали с концертами по всей области, в составе фронтовых бригад выезжали на передовую.

На выставке представлены документы и фотографии, раскрывающие деятельность всех учреждений культуры в военное время, предметы из фондов Пермского краеведческого музея.

Выставка работает до ноября 2020 года, посетить ее можно бесплатно.

График работы: со вторника по воскресенье с 10.00 до 19.00.