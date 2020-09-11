Любителей хоккея в Прикамье ждет прорыв в ближайшие три-четыре года

Федерация хоккея России доверила Пермскому краю принимать турнир.

«Комсомолка» уже писала о торжественном открытии суперфинала Всероссийского турнира на призы клуба «Золотая шайба». Гала-матч с участием легендарных хоккеистов страны, напомним, состоялся накануне, 10 сентября в столице Прикамья.

Суперфинал турнира на призы клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова среди юношей 2009-2010 г.р. открыла товарищеская встреча легендарных хоккеистов с ветеранами пермского хоккея. Воспитанникам прикамского хоккея и экс-игрокам «Молота-Прикамье» противостояли шесть олимпийских чемпионов и восемь чемпионов мира.

Игру посетил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

- В этом году финал турнира «Золотая шайба» проходит с приставкой «супер», - выступил он перед любителями хоккея. - Надеюсь, что именно в таком ключе пройдут все семь дней соревнований. За почти 60 лет турнир стал настоящей путевкой в жизнь для юных хоккеистов. Многие известные спортсмены, олимпийские чемпионы, обладатели Кубка мира в свое время становились его победителями. Игру некоторых из них ребята смогут наблюдать воочию – на гала-матче. Считаю, это очень правильно – открывать турнир такими товарищескими встречами, на которых кумиры ребят подают им пример, как достичь самых больших высот в спорте, если много работать и тренироваться. Спасибо Федерации хоккея России за то, что вновь доверили Пермскому краю принимать турнир, а легендам хоккея – за то, что приехали в Пермь поддержать его юных участников.