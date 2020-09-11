Компания «ЛУКОЙЛ» подписала Дорожную карту с промышленными организациями Прикамья

Фото: «ЛУКОЙЛ»

10 сентября 2020 года состоялось Подписание Дорожной карты по взаимодействию организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае с промышленным комплексом региона.

Документ о взаимодействии подписал глава Пермского края Дмитрий Махонин. Подписи поставили также руководители основных предприятий ЛУКОЙЛа в крае Олег Третьяков и Сергей Андронов.

Мероприятия Дорожной карты направлены на повышение эффективности взаимодействия предприятий Пермского края с организациями Группы «ЛУКОЙЛ»«ЛУКОЙЛ» в областях промышленной кооперации, развития цифровых технологий, системы подготовки специалистов, обмена лучшими практиками в области менеджмента и экологии. Реализация мероприятий Дорожной карты будет осуществляться в период с 2020 по 2024 годы. Результатом совместной работы станет увеличение доли отечественных эффективных технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов, используемых на объектах Группы «ЛУКОЙЛ».

Фото: «ЛУКОЙЛ»

Организации группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае сегодня являются одними из ключевых заказчиков продукции региональной промышленной кооперации. Объем заказов предприятий группы, размещенных у поставщиков Пермского края, показывает непрерывную положительную динамику роста.

- «ЛУКОЙЛ-Пермнефтергсинтез» поставил перед собой задачу стать лидером с точки зрения основных показателей эффективности. А скорость взаимодействия, как между компаниями, так и внутри них, зачастую определяет эффективность бизнеса, - отметил Генеральный директор нефтеперерабатывающего завода Сергей Андронов. - Для нас очень важно выстраивать плотные кооперационные связи с местными производителями. Ежегодно мы закупаем более 11 тысяч наименований товаров, не считая услуг и программных продуктов, 5 млрд рублей тратим на капремонт завода, еще 7 млрд рублей на поддерживающие инвестиции. Все это мы закупаем у региональных подрядчиков. Перед нами огромный фронт работы, поэтому мы приглашаем все заинтересованные в сотрудничестве компании участвовать в тендерах и вместе с нами развивать экономику региона.