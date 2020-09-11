«Читать, общаться, учиться». В Перми открылась еще одна отремонтированная библиотека

В библиотеке современное компьютерное и мультимедийное оборудование. Фото: Виталий КОКШАРОВ

В Перми открывается еще одна модельная библиотека нового поколения. Муниципальная библиотека №14 им. Лермонтова ждет своих читателей по адресу: улица Калинина, 74. В ней создано многофункциональное пространство для чтения, общения, учебы, работы и отдыха. В визуальной концепции интерьера используются цвета и графика, определенные фирменным стилем учреждения.

Такой масштабная реорганизация стала возможна благодаря выделению федеральной субсидии в рамках реализации национального проекта «Культура».

Фонд пополнился книгами современных авторов. Фото: Виталий КОКШАРОВ

После ремонта здесь было приобретено современное компьютерное и мультимедийное оборудование, в том числе интерактивный стол, очки дополненной реальности, станция самостоятельной документовыдачи и другое.

А фонд пополнился книгами современных авторов, новыми изданиями классической и научно-популярной литературы, детскими книгами с дополненной реальностью. Открыт доступ к электронным базам данных: книжной коллекции «ЛитРес» и ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ).

Для посетителей запланирована насыщенная программа мероприятий: фестивали, лекции, мастер-классы, учебные курсы, встречи с писателями, художниками, музыкантами.

– Пермь – традиционно читающий город, поэтому на четырех модельных библиотеках мы не остановимся, к концу года планируем открыть еще одну модельную библиотеку, теперь в микрорайоне Владимирский. Это библиотека №25 им. Осоргина. Думаю, что такие библиотеки позволяют прививать любовь к чтению у молодого поколения, – отметил на открытии библиотеки глава Перми Дмитрий Самойлов.