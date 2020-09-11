«Надежды у нас одни». Алексей Андреев о выборах губернатора Пермского края

Алексей Гурьевич Андреев всегда голосует по месту жительства.

Сделал свой выбор на избирательном участке Алексей Гурьевич Андреев, генеральный директор ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», кандидат экономических наук, Заслуженный экономист Российской Федерации, Сопредседатель Штаб общественной поддержки Дмитрия Махонина.

- Я всегда голосую по месту жительства, - говорит Алексей Гурьевич. - Считаю, что каждый житель Пермского края должен проголосовать, потому что мы выбираем свое будущее и мы голосуем за тех людей, которым доверяем. У нас люди в Пермском крае креативные, умные, они знают кого выбирать. Надежды у нас одни. Сейчас у нас идет очень правильное движение в сторону возрождения промышленности, а Пермь, все-таки, это промышленный город. Понятно, что у нас были разные направления, в том числе в сторону культуры. Но Пермь и будет центром культуры, потому что «некультурной» промышленности не бывает. Сегодня тем более. Современное развитие промышленности и современные предприятия – это прежде всего высокая культура и самих предприятий, и людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выборы губернатора Пермского края 2020: прямая онлайн-трансляция

Голосование будет проходить в течение трех дней – с 11 по 13 сентября (Подробнее...)