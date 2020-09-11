Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Надежды у нас одни». Алексей Андреев о выборах губернатора Пермского края

Генеральный директор ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» всегда голосует по месту жительства
Алена ОВЧИННИКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Алексей Гурьевич Андреев всегда голосует по месту жительства.

Алексей Гурьевич Андреев всегда голосует по месту жительства.

Сделал свой выбор на избирательном участке Алексей Гурьевич Андреев, генеральный директор ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», кандидат экономических наук, Заслуженный экономист Российской Федерации, Сопредседатель Штаб общественной поддержки Дмитрия Махонина.

- Я всегда голосую по месту жительства, - говорит Алексей Гурьевич. - Считаю, что каждый житель Пермского края должен проголосовать, потому что мы выбираем свое будущее и мы голосуем за тех людей, которым доверяем. У нас люди в Пермском крае креативные, умные, они знают кого выбирать. Надежды у нас одни. Сейчас у нас идет очень правильное движение в сторону возрождения промышленности, а Пермь, все-таки, это промышленный город. Понятно, что у нас были разные направления, в том числе в сторону культуры. Но Пермь и будет центром культуры, потому что «некультурной» промышленности не бывает. Сегодня тем более. Современное развитие промышленности и современные предприятия – это прежде всего высокая культура и самих предприятий, и людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выборы губернатора Пермского края 2020: прямая онлайн-трансляция

Голосование будет проходить в течение трех дней – с 11 по 13 сентября (Подробнее...)