В Прикамье на глазах у друзей подросток сорвался с пятого этажа

Скриншот видео паблика Плохие Новости/VK
В Пермском крае детская шалость едва не закончилась трагедией. В Соликамске подросток решил удивить сверстников тем, что может провисеть на одной руке, держась за подоконник на пятом этаже.
Случай произошел еще в середине июля, однако видео было опубликовано гораздо позже. На кадрах видно, как парень висит на одной руке на подоконнике на пятом этаже. В какой-то момент он срывается, ударяется ногами о подоконник окна четвертого этажа и падает на землю. Парень кричит от боли, а женский голос за кадром просит вызвать скорую.
Автор ролика отмечает, что подростку сильно повезло, что он выжил, упав с такой высоты, но добавляет, что он получил переломы ног.
Полицейские не усмотрели в действиях подростка никакого нарушения.
- По данному факту сотрудниками полиции проводилась проверка, однако никаких нарушений закона в произошедшем сотрудники полиции не установили, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
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