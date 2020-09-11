«За три дня можно найти время проголосовать». Ректор Пермского медуниверситета рассказала, почему делает свой выбор

Ирина Корюкина: "Каждый должен принять участие и определиться что ждет Пермский край".

11 сентября в Прикамье начались выборы губернатора. Пришла на свой избирательный участок и уже проголосовала Ирина Петровна Корюкина, ректор ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера», депутат Законодательного Собрания Пермского края, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный гражданин Пермского края, Сопредседатель Штаб общественной поддержки Дмитрия Махонина.

- Я считаю, что необходимо прийти и проголосовать потому, что это - наше ближайшее и отдаленное будущее, мы голосуем за него, - объяснила Ирина Петровна. - Голосование организовано очень хорошо. Не плохо, что идет оно три дня. Это дает возможность выбрать свободное время и посвятить его процессу голосования. В целом я считаю, что каждый должен принять участие и определиться что ждет Пермский край и каждого из его жителей.

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