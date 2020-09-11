В Пермском крае прошел суд над матерью, которая пьяная наехала на 6-летнюю дочь и скрылась

Женщину осудили на 3 года и 6 месяцев в колонии – поселении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кунгуре прошел суд, над местной жительницей которая сбила на машине свою дочь. Подробности этого ДТП шокируют. В тот день 28-летняя женщина выпила, поругалась со своим сожителем и решила прокатиться на машине. Она начала сдавать задним ходом и наехала на свою 6-летнюю дочь. Женщина решила, что ничего страшного не произошло и поехала дальше.

Через несколько часов родственница «матери» привезла покалеченную девочку в больницу. Медики зафиксировали у ребенка перелом правой ноги.

Следователи выяснили, что женщина купила ВАЗ-21102, но никогда не училась в автошколе, водительского удостоверения у нее нет. Ездить на машине ее учил сожитель, у которого тоже нет удостоверения.

- Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении на срок 3 года и 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортного средства на срок 2 года с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.