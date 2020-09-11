«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям Прикамья о последствиях неплатежей за тепло

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» разместил списки должников за тепло и горячую воду на информационных стендах многоквартирных домов в рамках информационной кампании «Внимание, должник!». Недобросовестным плательщикам грозит арест личного имущества, наложение ограничений на проведение сделок купли-продажи, ограничения на выезд за рубеж.

Погасить долг, а также внести текущую оплату за коммунальные услуги можно любым удобным способом. В частности, в Пермском крае возобновили свою работу офисы расчетно-кассовых центров. А также действуют удобные и безопасные онлайн-форматы оплаты, которые указаны на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Как оплатить».

Общая сумма задолженности жителей Пермского края за услуги отопления и горячего водоснабжения перед «Т Плюс» и «Пермской сетевой компанией» превышает 3,1 млрд руб. При наличии задолженности за 3 и более платежных периода, ресурсоснабжающая организация направляет заявление в суд и на основании судебного решения реализуются меры принудительного взыскания.

«Энергосбыт Плюс» рекомендует всем свои клиентам вовремя и в полном объеме оплачивать потребленные энергоресурсы.