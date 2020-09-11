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Общество

Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали о вреде алкоголя

При регулярном употреблении спиртного, можно нанести достаточно серьезный вред своему здоровью
Виктор Правдин
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Самым опасным результатом злоупотребления алкоголем является формирование зависимости

Самым опасным результатом злоупотребления алкоголем является формирование зависимости

Фото: Василий Вахрин

В России ежегодно 11 сентября проводятся мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню трезвости. Последние годы проблема алкогольной зависимости стала очень актуальна для населения нашей страны. Алкоголизм - это хроническое заболевание, основным симптомом которого является патологическое болезненное влечение к употреблению спиртных напитков. При регулярном употреблении алкоголя, можно нанести достаточно серьезный вред своему здоровью

В первую очередь химические элементы, входящие в состав алкоголя токсичны для центральной и периферической нервной системы. В результате злоупотребления спиртными напитками страдает память, внимание, появляется эмоциональная неустойчивость. Часто появляются нарушения сна. Поражается сердечно -сосудистая система, что может привести к инфаркту или инсульту. Серьезно страдают, такие органы, как печень и поджелудочная железа. На фоне алкоголизма развиваются заболевания мочеполовой системы – страдают почки, у мужчин развивается импотенция, у женщин снижается способность к деторождению

Алкоголь это канцероген, поэтому злоупотребление спиртным ведет к развитию заболеваний, которые больше всего пугают людей — различных видов рака. В частности, доказано, что с употреблением алкоголя связано увеличение риска развития рака молочной железы, губы, языка, пищевода, печени, желудка, мочевого пузыря.

Но самым опасным результатом злоупотребления алкоголем является формирование зависимости, при которой все вышеперечисленные нарушения в организме появляются практически в 100% случаях