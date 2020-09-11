В филиале «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» завершился остановочный ремонт

Фото: пресс-служба «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Со 2 августа по 7 сентября в филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» прошел остановочный ремонт. Он продлился 36 суток для производства аммиака и 37 суток для производства карбамида, став самым большим за последнее десятилетие.

В остановочном ремонте были заняты все ремонтные подразделения предприятия и персонал основных производственных цехов. Помимо сотрудников завода было привлечено более 500 работников из 34 подрядных организаций. Также в ремонте участвовали сотрудники других заводов АО «ОХК «УРАЛХИМ»: филиала «Азот» из Березников и филиала «КЧХК» из Кирово-Чепецка Кировской области.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Проведение остановочного ремонта на «ПМУ» с участием большого числа подрядчиков потребовало от нас мобилизации усилий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Контроль температуры всех входящих на территорию, «масочно-перчаточный» режим, дезинфекция помещений, организация отдельного питания для подрядчиков и многие другие меры позволили в итоге избежать вспышки болезни. Запланированные работы были выполнены в полном объеме и точно в сорок.

Всего в период ремонта было проведено более 7300 работ. Среди главных – техническое перевооружение печи первичного риформинга агрегата аммиака поз.101-B. В перечне работ были замена реакционных труб, передаточного коллектора, футеровки, катализатора.

Среди других наиболее важных проведенных работ – ремонт компрессорного и насосного оборудования, паровых турбин, замена секций вакуум-вытяжки, ремонт колонного и теплообменного оборудования на производствах аммиака и карбамида, модернизация систем управления паровыми турбинами, внедрение системы стационарного вибромониторинга динамического оборудования в цехе карбамида.

Проведенные во время остановочного ремонта мероприятия позволят повысить бесперебойность работы оборудования филиала «ПМУ» на высоких нагрузках.