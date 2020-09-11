В Пермском крае полицейские спасли на пожаре женщину

Лейтенант Нафис Зимасов и младший лейтенант Владислав Камалтдинов помогли избежать тяжелых последствий во время пожара. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

В Пермском крае сотрудники полиции спасли на пожаре пожилую женщину. Это случилось 9 сентября в поселке Барда. Ночью инспекторы ДПС ГИБДД лейтенант Нафис Зимасов и младший лейтенант Владислав Камалтдинов патрулировали улицы села и увидели, что на улице Тулвинская горит кирпичный одноэтажный дом с надворными постройками.

- Полицейские доложили от этом в дежурную часть и включили на патрульной машине сигнальное громкоговорящее устройство, чтобы с его помощью разбудить жителей улицы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Пока Нафис Зимасов предупреждал соседей об опасности, Владислав Камалтдинов пытался разбудить хозяев горящего дома, ворота которого были закрыты.

Огонь уже хозяйничал на крыше в бане и конюшне и полностью заблокировал выход из дома. В это время в окне показалась 77-летняя женщина. Полицейские выбили окно и помогли бабушке выбраться на улицу. В это время на место происшествия прибыли пожарные расчеты и начали ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила около 120 квадратных метров.