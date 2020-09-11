В Пермском крае 57 случаев коронавирусной инфекции за сутки

За прошлые сутки заболевших коронавирусом стало больше на 57 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор публикует новые данные по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в регионе. За прошлые сутки цифра увеличилась еще на 57 человек. Общее число заболевших в регионе на 11 сентября 8511 человек.

В минздраве рассказали подробности о новых заболевших. Самому молодому заболевшему, которого выявили в предыдущие сутки, 30 лет, а самому взрослому - 91 год.

55 человек проходят лечение в больницах, 2 - амбулаторно на дому под наблюдением врачеи .

Из 57 новых заболевших - 21 мужчина, 36 женщин. Среди них: младше 45 лет - 9 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.