«Чтобы получше жилось пенсионерам». Почему пермяки голосуют на выборах губернатора

Участки открыты с 8 утра Фото: Василий Вахрин

Надежда Максютенко, председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, пришла на избирательный участок одной из самых первых.

Надежда Максютенко проголосовала одной из первых

- Почему я голосую в первый день и с самого утра? – переспрашивает Надежда Ивановна. - Наверное, потому, чтобы показать пример моим ветеранам, всем моим пенсионерам, за которых мы отвечаем, чтобы им получше жилось, чтобы они пришли на избирательные участки. И если кто-то заболел, плохо себя чувствует, или просто по состоянию здоровья не может прийти на участковый избирательный участок, предлагаю, чтобы они обратились к соседям, к родственникам, социальным работникам, которые бы к ним вызвали на дом представителей избирательной комиссии.

Надежда Максютенко - член Общественной палаты Пермского края, и она предлагает пенсионерам проявить свою активную позицию.

- Я надеюсь на их мудрость, на их опыт и ответственность, - говорит Надежда Ивановна.

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