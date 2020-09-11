«Чтобы у наших земляков была достойная работа и хорошая зарплата». Почему пермяки голосуют на выборах губернатора

Василий Цыганков: Мы выбираем будущее для наших детей и внуков.

С самого утра 11 сентября на избирательных участках Пермского края жители региона голосуют за будущего губернатора. О своей позиции высказался Василий Цыганков, генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество»:

- Я на выборы хожу всю свою сознательную жизнь, собственно с того момента, когда у меня наступило это право, - рассказал Василий Цыганков. - Сегодня, безусловно, очень важное событие в жизни и края, и каждого из нас. Мы выбираем губернатора нашего края. Выбираем будущее. И это не просто слова. Мы выбираем будущее для наших детей и внуков. Это значит – создание новых рабочих мест, чтобы у жителей Пермского края, у наших земляков была достойная работа и хорошая зарплата.

Василий Цыганков призвал земляков прийти на выборы:

- Если мы будем просто сидеть и наблюдать, ничего не будет меняться. А когда мы сами будем участвовать, то будем видеть результат. Мы выбрали, мы доверили и будем вместе все решать. Это наша родина, наш край.