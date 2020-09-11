В Пермском крае спецслужбы проверили 1800 избирательных участков

Все участки для голосования обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак. Фото: Василий Вахрин

Накануне специалисты МЧС провели побывали на 1481 объекте, задействованном в выборах, на которых организована работа 1800 избирательных участков.

Также все участки для голосования обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

В дни голосования обеспечивают правопорядок и безопасность пермяков сотрудники органов внутренних дел края, а также представители регионального управления Росгвардии и МЧС, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных объединений.

Все силы и средства приведены в режим повышенной готовности, чтобы максимально быстро реагировать на возможные ЧП.

- Гражданам тоже следует быть подготовленными, - сообщает минтербез Пермского края. - В случае угрозы или возникновения любой нештатной ситуации необходимо немедленно сообщить об этом дежурному по избирательному участку, сотруднику полиции, либо ответственному за обеспечение пожарной безопасности. Кроме этого - позвонить по номеру 112 и сообщить диспетчеру единой дежурной диспетчерской службы о том, что произошло.

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Голосование будет проходить в течение трех дней - с 11 по 13 сентября (подробнее...)