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Пермский край занял первое место в России по количеству заявлений о голосовании на удобном участке

63000 жителей региона выбрали для себя удобный участок на выборах губернатора.
Анна Маркова
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Практически 63000 жителей Прикамья выбрали для себя удобный участок для голосования на выборах губернатора.

Практически 63000 жителей Прикамья выбрали для себя удобный участок для голосования на выборах губернатора.

Фото: Василий Вахрин

Избирательная комиссия Пермского края сообщает, что Пермский край занял первое место в России по количеству заявлений о голосовании на удобном участке.

С 28 июля по 8 сентября жители региона могли выбрать удобный для себя участок для голосования на выборах губернатора Пермского края по так называемому механизму «Мобильный избиратель».

В Прикамье он применяется на всех региональных и федеральных кампаниях с 2017 года, и каждый раз он пользуется большой популярностью у жителей региона. «Мобильный избиратель» предоставляет избирателям проголосовать там, где им удобно: по месту фактического нахождения, а не по месту регистрации. Соответственно, они исключаются из списков избирателей по прописке, чтобы избежать двойного учета и голосования. Причем как показывает опыт, такие избиратели делают свой выбор осознано, и более 85% из них приходят на выбранные участки и голосуют.

Практически 63000 жителей Прикамья выбрали для себя удобный участок для голосования на выборах губернатора. При этом 250 из них выбрали один из 30 цифровых избирательных участков, расположенных в Москве. Таким образом, Пермский край занял первое место в России по количеству заявлений избирателей на прикрепление к удобному избирательному участку.

Напомним, что в Прикамье с 11 по 13 сентября проходят выборы губернатора Пермского края, довыборы по двум округам в Законодательное Собрание Пермского края, а также более 20 муниципальных кампаний. Любой житель Пермского края старше 18 лет до 1 июля в один из дней голосования может проголосовать на своём избирательном участке с 8.00 до 20.00, либо по уважительной причине вызвав участковую избирательную комиссию для голосования «на дому» (заявки принимаются до 14.00 13 сентября).

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