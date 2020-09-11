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Дмитрий Махонин проголосовал на выборах губернатора Пермского края

Глава региона пригласил всех жителей сделать свой выбор
Источник:kp.ru
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Дмитрий Махонин проголосовал на выборах губернатора Пермского края.

Дмитрий Махонин проголосовал на выборах губернатора Пермского края.

Врио Пермского края Дмитрий Махонин проголосовал на выборах губернатора. Об этом он сообщил в своем Инстаграм.

«Сегодня в 8 утра открылись избирательные участки. До 20:00 воскресенье вы можете определить, как Пермскому краю жить и развиваться ближаи шие 5 лет. Уверен, вам небезразлична судьба родного края. Приглашаю всех проголосовать, я это уже сделал», - написал он.

Дмитрий Махонин: Я свой выбор сделал.

Дмитрий Махонин: Я свой выбор сделал.

На избирательном участке Дмитрий Махонин рассказал о своем выборе:

- Сегодня день голосования и регион голосует за свое будущее на следующую пятилетку. Поэтому очень важно прийти и проголосовать за того кандидата, кого тот или иной житель Пермского края считает достойным быть губернатором Пермского края. Я свой выбор сделал. Надеюсь, что буду не один в своем выборе. И надеюсь, что мы дальше продолжим ту политику, которую мы проводили последние месяцы.

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