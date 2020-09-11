«Оставил машину и пропал». В Пермском крае ищут мужчину, который пропал три дня назад

Пропавший Максим Вшивенков. Фото: поисковый отряд «Медведь» (Чернушка).

В Чернушинском районе пропал 40-летний Максим Вшивенков. Об этом сообщает поисковый отряд «Медведь» (Чернушка). Он уехал из дома на машине 8 сентября. Машину нашли в садовом товариществе Лесное. Она была закрыта, в ней остались все его вещи, телефон, документы. Мужчина переоделся в рабочую робу.

На данный момент, о нем ничего не известно. Если вы владеете информацией о Максиме Вшивенкове, позвоните 102 или волонтерам 89922309991.