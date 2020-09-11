Пермским малышам-сиротам в больницах нужны средства гигиены

Помочь детям-сиротам может каждый, собрав полезные посылки в больницы.

Детям-сиротам, оказавшимся в стационарах без близких взрослых нужны жидкое мыло, влажные салфетки и подгузники. Средства гигиены для малышей в больницах до 14 сентября можно передать через пункты МФЦ, где проходит акция «Выздоравливай, малыш!».

- Сейчас больничные мамы заботятся о 9 малышах, - говорят сотрудники фонда «Дедморозим». - Впереди сезон простуд и сниженного иммунитета, а значит, подопечных будет становиться все больше.

Помочь может каждый, собрав полезные посылки в больницы.