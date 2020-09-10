В Кунгуре ищут неизвестных, которые перебросили в колонию крупную партию сотовых телефонов

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.

В Кунгуре ищут неизвестных, которые попытались перебросить в местную колонию пакет с 16 сотовыми телефонами. А еще в нелегальной посылке находились зарядные устройства и гарнитура. Все это было запаковано в несколько полиэтиленовых пакетов и лежало на земле на территории колонии.

- Нелегальная посылка предназначалась для осужденных, но ее передача была пресечена сотрудниками поста видеонаблюдения исправительной колонии №40, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю. - Запрещенные предметы на режимную территорию не попали.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, пытавшихся доставить запрещенные предметы на территорию колонии.