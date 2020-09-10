АО «ПЗСП» безвозмездно передало городу земельный участок в Гамово

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8 сентября в присутствии главы Пермского края Дмитрия Махонина состоялось подписание соглашения между АО «ПЗСП» и администрацией Перми. В рамках соглашения компания безвозмездно передает в муниципальную собственность земельный участок площадью более 12 га в Пермском районе для предоставления земли многодетным семьям.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что передача земли городу это частная инициатива ПЗСП.

«Пермь всегда славилась меценатством. Здорово, что эта добрая традиция у нас сохраняется. Мы благодарны, что компания посчитала для себя важным решить жилищный вопрос для 120 семей. У нас большая очередь на получение земельных участков: сейчас она составляет порядка 10 тыс. семей, 7 из них – в Перми. Чтобы ускорить решение этого вопроса для прикамских семей, мы недавно изменили порядок и распространили опыт Добрянки, Звездного и Перми по выплате денежных средств взамен участка, а также расширили перечень, на что можно использовать эти средства. Раньше деньги можно было направить только на строительство жилья, сейчас можно купить квартиру. Со своей стороны, краевые власти стремятся создать прозрачную градостроительную политику, обеспечивая застройщика нормальными участками для застройки. Это поможет нам создать условия для возведения 1,5 млн кв. м жилья ежегодно – достичь той цели, которая поставлена перед нами нацпроектом и президентом».

Генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Демкин рассказал, что на одном из совещаний глава региона Дмитрий Николаевич Махонин обратился к краевому правительству с просьбой провести ревизию земель, находящихся в частной собственности, для вовлечения их в деловой оборот.

«АО «ПЗСП» является владельцем земли, которая сейчас не используется и не будет использоваться в ближайшие годы. Мною было принято решение о передаче этой земли в муниципальную собственность города Перми, для того чтобы оказать содействие городу и краю в решении вопросов предоставления участков для многодетных семей. Полагаю, что предоставление земли в селе Гамово будет положительно принято ее получателями – многодетными семьями. Передаваемый земельный участок привлекателен для строительства индивидуальных жилых домов, поскольку расположен в границах населенного пункта, вблизи находятся возможные точки подключения к сетям коммунальной инфраструктуры», - отметил генеральный директор АО «ПЗСП».

Фото: Виталий Кокшаров

Подписание подобного соглашения является важным шагом для предприятия и администрации города. Сегодня муниципальных земельных участков, подходящих для многодетных семей, в регионе недостаточно.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить руководство АО «ПЗСП» за принятое решение. Подписание этого договора является важным шагом для реализации государственной политики по поддержке многодетных семей. Думаю, что именно эти земельные участки, которые находятся буквально в нескольких километрах от границы города, будут востребованы многодетными семьями. Сегодня администрация города ведет работу сразу по нескольким направлениям: многодетным семьям Перми могут быть предоставлены земельные участки, в том числе на территории Пермского края, либо произведена денежная выплата взамен участка. Что касается выплат, то в соответствии с краевым законом, мы в 2019 году в качестве эксперимента первые приняли такой порядок, выделив денежные средства из муниципального бюджета – 250 тысяч рублей на одну многодетную семью. В 2020 году практика предоставления выплат взамен земельных участков продолжена», – подчеркнул глава города Перми Дмитрий Самойлов.

Председатель общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова рассказала, что земельный участок, расположенный в этой местности – один из приоритетных, куда бы хотели переехать многодетные семьи, что подтверждается проведенным в прошлом году опросом.

Отметим, что земельный участок расположен в 5 км от Перми в границах села Гамово и примыкает к кварталам существующей многоэтажной застройки. Разрешенное использование участка – под жилую среднеэтажную застройку. Рядом с участком частный сектор, в 500 метрах – пруд. Поселок газифицирован, в нём есть своя электроподстанция. В Гамово есть школа, детский сад, церковь, свое пожарное подразделение, разные сетевые магазины.