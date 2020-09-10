Новые заболевшие коронавирусной инфекцией проживают в 14 территориях региона

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8454.
Фото: Анна МАЛЫШЕВА
В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус выявили у 60 жителей региона. Все они проживают в 14 территориях.
Больше всего заболевших выявлено в Перми - 34, еще 7 случаев зафиксировано в Бардымском округе, 4 - в Краснокамске. По три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Пермском районе и Соликамске.
По одному новому заболевшему коронавирусом в 9 территориях края: Березниках, Чайковском, Добрянке, Лысьве, ЗАТО Звездном, Кунгурском районе, Октябрьском, Суксуне и в Чусовом.
Лишь Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
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