Стали известны пермские школы, в которых выявили коронавирус

Заболевшие дети - ученики шести школ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае с начала учебного года у шести учеников выявлен коронавирус. Цифры были озвучены на оперштабе, 9 сентября. Заболевшие дети - ученики шести школ: гимназии №2 в Соликамске, а также школ Перми №50, №127, №109, №28, №6, по одному случаю в каждой школе. Среди заболевших учителей нет.

- Определен круг контактных лиц, контактировавшие с заболевшими одноклассники находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение удаленно, по месту жительства, - сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю. - Управлением вынесены предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. В образовательных учреждениях проведена заключительная дезинфекция.

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