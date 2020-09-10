Команда пермских юных хоккеистов «Легенда» вышла в Суперфинал «Золотой шайбы»

Фото: краевое правительство.

В СК им. В.П. Сухарева завершились межрегиональные отборочные турниры «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди команд юношей 2009-2010 годов рождения. В них участвовали 8 коллективов.

Команда юных пермских хоккеистов «Легенда» в своей группе сыграла против соперников из Кемеровской, Тульской областей и Республики Северная Осетия-Алания. Во всех трех матчах пермяки победили и вышли в Суперфинал «Золотой шайбы». Он пройдет с 11 по 16 сентября в СК им. В.П. Сухарева. Главный приз Суперфинала разыграют 16 команд страны: 14 - по итогам соревнований в Сочи и 2 победителя отборочного этапа в Перми.

Остальные 6 команд отборочного этапа сыграют в утешительном турнире, который пройдет при поддержке Фонда Тимченко.