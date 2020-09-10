В Перми на набережной пройдет фестиваль активных видов спорта

Зрители смогут увидеть показательные выступления по академической гребле, аквабайку, и гребному слалому. Фото: архив "КП"

В Перми 13 сентября на городской набережной откроется фестиваль активных видов спорта на воде. Начало в 11.00, в это же время начнутся соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

В программе фестиваля запланированы соревнования и показательные выступления каякеров, соревнования по плаванию, парусному спорту, гребле на каноэ, лодках класса «Дракон» и байдарках, массовый заплыв на сапбордах. Принять участие в соревнованиях смогут все любители водных видов спорта. Программа также включает работу интерактивных площадок для детей и взрослых на тему рек и экологии, интеллектуальную игру «Квиз-Плиз». В 14.00 выступит известная пермская музыкальная кавер-группа «El Capitan».

Зрители смогут увидеть показательные выступления по академической гребле, аквабайку, и гребному слалому, опробовать свои силы на уличных тренажерах по гребле. Фестиваль завершится в 22.30.