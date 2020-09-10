Отопительный сезон в Перми начнется 15 сентября

Тепла придется подождать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обычно отопление в Перми начинают подключать после того, как в течение пяти дней на улице стоит температура ниже +8 градусов. Но в этом году отопительный сезон в городе начнется 15 сентября. Вне зависимости от погоды за окном.

- В городе постепенное похолодание и дожди. Все понимают, что при такой температуре уже холодно и промозгло, - объяснил глава Перми Дмитрий Самойлов. - Сначала запускаем социальную сферу, затем жилые дома. Учитывая рельефность нашего города, обычно этот процесс занимает недели 2-3.

Если батареи останутся холодными и после этого срока, можно будет пожаловаться по телефонам «горячих линий», которые появятся в каждом районе Перми. Городские власти пообещали запустить их к началу отопительного сезона.