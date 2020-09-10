В Пермском крае за сутки выявили 60 случаев коронавируса

Из 60 новых инфицированных – 28 мужчин, 32 женщины. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае за минувшие 24 часа было зарегистрировано 60 новых случаев коронавирусной инфекции. 56 человек проходят лечение в больницах, 4 – амбулаторно на дому под наблюдением врачеи .

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 8454. Ежесуточныи прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 9 сентября – 0,98).

Из 60 новых инфицированных – 28 мужчин, 32 женщины. Среди них: младше 45 лет – 8 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет.

Напомним, сегодня стало известно, что коронавирусная инфекция выявлена в 6 школах Пермского края.

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