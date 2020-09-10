В Пермском крае у грузовика отцепился прицеп с бревнами и врезался легковушку

В результате ДТП перелом обеих голеней получил водитель «Хендай».

Жуткое ДТП, которое вызывает ассоциации с одним известным фильмом произошла в 9 сентября в 16.20 в Кунгурском районе.

Недалеко от Кунгура в направлении дороги Пермь-Екатеринбург ехал КамАЗ с прицепом, который вез бревна. За рулем был 53-летний житель Чусового. У большегруза произошло механическое повреждение дышла прицепа, в результате чего прицеп расцепился и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хендай».

- В результате ДТП перелом обеих голеней получил водитель «Хендай», он госпитализирован, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. В отношении водителя КамАЗа вынесено постановление по делу об административном правонарушении за управление транспортным средством с прицепом, на прицепе которого не пройден в установленный срок технический осмотр. По факту автоаварии проводится проверка.