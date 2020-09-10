В Пермском крае работникам дежурных групп в детском саду забыли заплатить за работу во время карантина

Деньги работникам дежурных групп дошкольных образовательных организаций выплачены в полном объеме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновники из управления образования Горнозаводского округа не направили в Министерство образования и науки Пермского края информацию о том, что у них работали дежурные группы в детских садах.

Бюджет округа не получил из регионального бюджета деньги, для предоставления единовременной выплаты, работникам дошкольных учреждений за работу в период распространения коронавируса.

- По результатам проверки прокурором в адрес главы Горнозаводского городского округа Пермского края внесено представление, - сообщает Прокуратура Пермского края. - Управлением образования городского округа произведен расчет необходимых выплат работникам дежурных групп детских садов на сумму более 173 тысяч рублей, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время указанные денежные средства предоставлены бюджету муниципалитета.

Деньги работникам дежурных групп дошкольных образовательных организаций выплачены в полном объеме.