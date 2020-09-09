«Скончался на месте». В Перми КамАЗ с миксером переехал пешехода

Фото: паблик ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте
Смертельное ДТП произошло днем в среду, 9 сентября. В 17.08 по улице Верхнемуллинской в направлении улицы Промышленной ехал КамАЗ с миксером. В районе дома №123 по улице Верхнемуллинской большегруз сбил 35-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
- От полученных травм пешеход скончался. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
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