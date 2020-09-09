За одну «покатушку» в центре Перми на молодых людей составили 53 административных протокола

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Полицейские заинтересовались выложенным в социальных сетях видеороликом, на котором 22-летний молодой человек катается полуголым на капоте «Нивы».

- В результате проведенных мероприятий сотрудники ГИБДД установили личности всех участников «показного» автопробега. За данное нарушение оператор, водитель и пассажир привлечены к административной ответственности. В ходе разговора с полицейскими молодые люди подтвердили причастность к правонарушениям и признали вину, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

Водителей и пассажиров обоих транспортных средств привлечены к ответственности. В общей сложности сотрудниками полиции составили на нарушителей 53 административных материала.