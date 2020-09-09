«Азот» увеличит мощность производства аммиачной селитры

Масштабные работы пройдут в цехе, где производится гранулированная аммиачная селитра, №3А. Фото: «УРАЛХИМ».

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» приступил к реализации инвестиционного проекта, который позволит увеличить мощность производства аммиачной селитры. Инвестиции холдинга составят 1,2 млрд рублей.

Программа по увеличению мощностей производства аммиачной селитры предусматривает техническое перевооружение агрегатов двух цехов предприятия: №3А – гранулированной аммиачной селитры и №5 - слабой азотной кислоты.

Для этого будут переоборудованы шесть агрегатов УКЛ отделения Б цеха №5, которые производят сырье для аммиачной селитры – неконцентрированную азотную кислоту. Проектная мощность аппаратов УКЛ возрастет на 230 тонн в сутки.

Этот проект – стратегический для компании «УРАЛХИМ». Фото: «УРАЛХИМ».

Масштабные работы пройдут в цехе, где производится гранулированная аммиачная селитра, №3А. Обновление оборудования усилит работу всех стадий производства: нейтрализации газообразного аммиака с азотной кислотой, выпарки растворов аммиачной селитры, грануляции и упаковки готовой продукции. В результате внедрения в производственную цепочку нового оборудования проектная выработка аммиачной селитры агрегатом АС-72/2 составит 2100 тонн в сутки, что на 250 тонн больше прежней производительности.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Этот проект – стратегический для компании «УРАЛХИМ». На внутреннем рынке наблюдается высокий спрос на азотные удобрения, а именно, аммиачную селитру. Наращивая объемы производства продукции, мы обеспечим потребности рынка.

Проект разработан крупнейшей российской группой компаний ГИАП, которая специализируется на комплексной инжиниринговой поддержке производств минеральных удобрений. В разработке технических решений непосредственное участие приняли специалисты филиала.

Реализация проекта потребует создание новых рабочих мест в технологические и ремонтные службы филиала «Азот».

Андрей Михеев, заместитель директора филиала «Азот» по развитию:

- Мы приступили к первому этапу реализации проекта – закупке технологического оборудования. Строительно-монтажные работы планируем начать в ноябре этого года. К маю 2021 года проведем монтаж и включение в работу установки охлаждения гранул аммиачной селитры. Второй этап намечен на лето 2022 года – окончание монтажа основного и вспомогательного оборудования и запуск его в работу.

Отметим, успешный опыт реализации подобного проекта в компании «УРАЛХИМ» есть. В 2016 году в филиале «КЧХК» увеличена выработка аммиачной селитры с помощью похожего технического решения.

АО «ОХК «УРАЛХИМ» - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида, 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место – по выпуску аммиака и карбамида. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» - филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.