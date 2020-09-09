В Перми ищут женщину, которая пропала 3 недели назад

Женщина ушла из дома в Мотовилихинском районе.

В Перми идут поиски 70-летней Назмуханы Алдаровой. Информацию распространил поисковый отряд им. Ирина Бухановой. Еще 18 августа она ушла из дома на улице Тургенева, 33 а, в Мотовилихинском районе и пропала.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза зеленые.

Была одета: бордовая ветровка, синие кроссовки с серыми полосками, костюм.

Особые приметы: родинка над бровью.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефонам 102 или 204-49-04.