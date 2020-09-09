Энергетики «Т Плюс» и «ПСК» готовы к отопительному сезону в Перми

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Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» и «Пермской сетевой компании» завершили подготовительные мероприятия к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов. Выполненные работы позволяют гарантировать бесперебойную подачу энергоресурса всем клиентам в контуре обслуживания компании.

В этом году гидравлические испытания прошли 1367 км тепловых сетей, в ходе работ было устранено более 500 дефектов. Также этим летом 26 км отслуживших свой срок магистральных сетей было заменено на современные сроком службы более 25 лет. Они были уложены по ул. Г.Звезда, П. Осипенко, Революции, Островского, Солдатова, Чайковского, а также правобережной части Перми.

В настоящее время температура наружного воздуха в городах присутствия компании в Пермском крае не приблизилась к значениям, при которых появляются основания для начала ОЗП (пять суток подряд среднесуточная температура должна быть ниже +8 градусов). При этом пуск тепла учреждениям социальной сферы по их заявкам может быть осуществлен до официального старта отопительного сезона.

- Важно помнить, что качество теплоснабжения и горячего водоснабжения помимо готовности магистральных и распределительных сетей во-многом зависит от полноценной подготовки внутридомовых сетей. «Мы призываем УК и ТСЖ завершить все необходимые технические и организационные мероприятия и обеспечить готовность многоквартирных домов к приему теплоносителя», — подчеркнул Сергей Гужев, технический директор — главный инженер ООО «Пермская сетевая компания».