Райффайзенбанк обновит банкоматную сеть

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк обновит парк банкоматов: к концу первого квартала 2021 года 20% банкоматной сети составят устройства-ресайклеры* южнокорейского производителя Hyosung. Пилотный проект с первыми двумя банкоматами последней модели этого бренда был успешно завершен в августе 2020 года. Теперь клиенты банка смогут совершать операции по внесению средств в три раза быстрее, при этом многие операции могут проводиться бесконтактно за счет NFC.

Hyosung – лидер на международном рынке банкоматов-рециркуляторов, этими устройствами пользуются крупнейшие банки мира. Новые модели, выбранные Райффайзенбанком, обладают оптимальными характеристиками для установки в торговых центрах и зонах самообслуживания. Они легче и компактнее, что позволяет поставить банкомат в более удобной для клиентов зоне в торговом центре.

Банкоматы оснащены широким экраном (на 40% больше, чем у текущих устройств приема наличных). Это позволяет представлять информацию об операциях более наглядно для клиента. Кроме того, новая модель банкомата выдает и принимает у клиентов в три раза больше купюр по сравнению с предыдущим поколением устройств приема наличных. Еще одним ключевым отличием устройств является их высокая надежность за счет использования нового типа модуля распознавания купюр.

Райффайзенбанк планирует использовать новые модели банкоматов для повышения качества обслуживания. В частности, банк запустит персонализированную коммуникацию при каждом использовании банкомата для клиентов-физических лиц, а также продолжит развивать сервисы для юридических компаний. До конца марта 2021 года банк планирует довести долю банкоматов-рециркуляторов в своей сети до 55%.