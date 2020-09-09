В Пермском крае за сутки выявили 59 случаев коронавируса

В Пермском крае более 8000 человек заболели коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 59 случаев коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор сообщает, что все они были госпитализированы.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии 8394.

Ежесуточный прирост больных составил 0,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 8 сентября - 0,98).

Из 59 новых заболевших – 30 мужчин, 29 женщин. Среди них: младше 45 лет – 3 человека, 39 человек в возрасте 45-65, 17 человек старше 65 лет.

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