Пермский марафон попал в ТОП-15 международного рейтинга соревнований по версии World Athletics

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World Athletics – это единственная международная организация, которая имеет право составлять официальные рейтинги соревнований, а также рейтинги спортсменов.

В этом году в ее рейтинги попал Пермский марафон – первый из российских марафонов, проведенных в этом году.

По рейтингу соревнований этой организации, Пермский марафон 2020 года занял 15-е место среди марафонов всего мира.

Как составлялся этот рейтинг?

Главным критерием служили результаты спортсменов. Участники Пермского марафона «заработали» 8200 баллов. На него приехали профессиональные легкоатлеты, которые мотивировали остальных бегущих и придали статусность соревнованиям.

Стимулировали марафонцев и призы. В этом году денежные выплаты победителям и призерам зависели от времени преодоления дистанции. Например, чтобы получить приз в 500 тысяч рублей, мужчинам необходимо было преодолеть дистанцию в 42,195 км за 2 часа 15 минут или быстрее, женщинам – за 2 часа 33 минуты или быстрее. Все это мотивировало спортсменов показывать высокие результаты именно на Пермском марафоне, и это обеспечило мероприятию хорошие рейтинги на международном уровне. Попадание в рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) позволит любителям спорта во всем мире узнать о Пермском марафоне и высоком уровне его организации.

Еще одним достижением Пермского марафона является тот факт, что впервые в России сразу две девушки превысили олимпийский норматив.

Для сравнения: в прошлом году лучшим марафоном России стала Казань, которая заняла 95-е место, Московский марафон был на 112-й строчке.

- Осенью пройдет еще масса забегов, посмотрим, многим ли в мире удастся «дотянуться» до уровня Перми, – отметил мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин.