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Общество

«Вылетел из окна машины и попал под нее». В Перми произошло страшное ДТП

За рулем автомобиля был водитель такси
Анна Маркова
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Водитель погиб на месте ДТП. Фото ГИБДД по Пермскому краю.

Водитель погиб на месте ДТП. Фото ГИБДД по Пермскому краю.

В Перми, 8 сентября, случилось жуткое ДТП на улице Борцов Революции, в районе дома № 58. За рулем «Лада Гранта» был 33-летний водитель. Он не справился с управлением автомобиля, машина врезалась в стену дома и перевернулась. От удара мужчина вылетел из окна авто и попал под собственный автомобиль, который его придавил.

На место приехали полиция, медики и спасатели, к сожалению, помочь ему уже было невозможно. Спасатели достали тело из под автомобиля.

Водитель врезался в стену дома. Фото ГИБДД по Пермскому краю.

Водитель врезался в стену дома. Фото ГИБДД по Пермскому краю.