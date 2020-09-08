На ремонт сквера у гостиницы «Урал» напротив ЦУМа в Перми потратят 80 миллионов

Мишка у гостницы "Урал" - популярное место для селфи. Фото: страница в Инстаграм актрисы Катерины Шпицы.

Велодорожка, новые скамьи со стеклянными ограждениями, мощеная площадка для скульптуры медведя – муниципальные власти Перми разместили аукцион на реконструкцию сквера возле гостиницы «Урал», в конкурсном техзадании описали, как он должен измениться.

В частности, в сквере можно будет покататься на велосипеде, прогуляться по дорожкам с новым покрытием, посидеть на уютных лавочках, которых станет больше. Полюбившиеся пермякам и гостям города скульптурные группы «Легенда о пермском медведе» и «Кама-река» отодвинут от проезжей части улицы Ленина вглубь парка. А для знаменитого бронзового мишки подготовят новую мощеную площадку.

Начальную стоимость капремонта оценили в 80,4 миллиона рублей. Реконструкция сквера должна начаться в марте 2021 года и закончиться в июне 2022-го.