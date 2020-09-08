В компании «Новогор Прикамье» рассказали, в каких домах в Перми на этой неделе отключат воду

Опять воду отключили.

В краевом центре продолжаются плановые ремонты водоводов, кроме того, ремонтные работы придется проводить из-за аварий. В компании «Новогор Прикамье сообщили, в каких именно домах на этой неделе пересохнут краны.

В частности, сегодня, 8 сентября, из-за аварийной ситуации на сети водопровода по улице Балхашской, 152-154 здесь отключили дома частного сектора. Воду обещают дать после устранения аварии.

В среду, 9 сентября, с 10.00 до 18.00 для проведения плановых работ воду отключат в киоске на улице Краснополянская, 3 и в домах на улицах Нейвинская, 9 и Серпуховская, 8, 15, 17.

В четверг, 10 сентября, с 9.00 до 15.00 из-за аварийных работ на водоводе придется посидеть без воды жителям домов на улице Блюхера, 3, 3а, 5, 7 и Шоссе Космонавтов, 82.

В пятницу, 11 сентября, с 10.00 до 18.00 воду отключат в домах на улице Василия Васильева, 6 и 8.