В Пермский край привезли первую партию вакцины от гриппа для детей

Вакцину можно будет поставить только с письменного согласия у родителя. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермский край поступило 150 тысяч доз вакцины от гриппа для детей. В детских медучреждениях ведется подготовка к ее получению, составляются списки. Вакцину можно будет поставить только с письменного согласия у родителя.

Ранее в Пермский край привезли первую партию вакцины от гриппа для взрослых, 349 тыс. доз уже распределены по медорганизациям. По информации Министерства здравоохранения Пермского края, на данный момент есть контракты на 1,35 млн доз вакцины.

Специалисты призывают жителей региона поставить прививку от гриппа, так как в этом году он будет циркулировать вместе с коронавирусной инфекцией.